Burdur'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi hakkında işlem yapıldı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi hakkında işlem yapıldı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Mayıs ayı içerisinde yürütülen çalışmalarda; 7 olayla ilgili 11 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, yaklaşık 486 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 2.62 gram kokain, 2.27 gram skunk, 1.37 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. - BURDUR