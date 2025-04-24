Burdur'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
Burdur'da yapılan bir operasyon sonucunda durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı, Y.Ş. tutuklandı.
Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. tutuklandı.