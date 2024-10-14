Burdur'da Unutulan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

BURDUR'da yol kenarında unutulan çanta, polis tarafından sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Dün saat 22.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde yol kenarında şüpheli çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kent Güvenlik Sistemi kameralarından yapılan incelemede taksiden inen bir kişinin çantayı unuttuğu tespit edildi. Ekipler çantayı unutan kişiye ulaşarak durumu aktardı. Olay yerine gelen kişi polis eşliğinde çantayı açtı. İçerisinden kıyafetler çıkan çanta sahibine teslim edildi.

Haber - Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,