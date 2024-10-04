Burdur'da Uluslararası Müzik Kültür Sanat Günleri Başladı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Uluslararası Müzik kültür Sanat Günleri'nin dördüncüsü başladı.

MAKÜ Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Günleri Ukrayna Mykhailo Drahomanov Devlet Üniversitesi Sanat Fakültesi Oda Orkestrası ile MAKÜ Akademik Oda Orkestrası'nın ortaklaşa düzenlediği konserle başladı. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konseri Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. Şefler Vasly Fedoryshyn ile Zeki Nacakcı yönetimindeki orkestra Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi gibi tanınmış bestecilerin eserlerini seslendirdi. Konserin son bölümünde ise orkestra 'Bülbülüm Altın Kafeste' ile Burdur Yöresi türküsü 'Dirmil Dağı Meşeli'yi seslendirdi. MAKÜ Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, Üniversitemiz Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yıllık faaliyetleri arasında bu yıl Uluslararası Müzik Kültür Sanat Günleri'nin dördüncüsünü yapmaktayız. Etkinliğimizin açılış konserinde de Ukrayna Mykhailo Drahomanov Devlet Üniversitesi Sanat Fakültesi Oda Orkestrası bize eşlik ediyor. Konseri ilginç kılan bir yönü de konserin son türküsün bizim bölgemiz Teke yöresinden bir türkü seslendireceğiz. Sipsi eşliğinde onlara güzel bir eser çaldıracağız. Etkinliklerimiz çeşitli paneller konferanslarla devam edecek. 24 Ekim'de ise İtalya'dan çok ünlü bir gitar sanatçısı Davide Sciacca çok güzel bir konser verecek dedi.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,