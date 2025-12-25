Haberler

Avcılar, uçurumdan yuvarlanan köpeği kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da ava çıkan bir grubun köpeği, uçurumdan yuvarlanarak 25 metre derinlikte mahsur kaldı. Avcılar, sabah ışığında köpeği kurtarmak için harekete geçerek halat yardımıyla onu güvenli bir şekilde yukarı çekti.

BURDUR'da ava çıkan bir grubun beraberinde getirdiği köpek, uçurumdan yuvarlandı. 25 metrelik sarp kayalık bölgede mahsur kalan köpek, avcıların çalışmasıyla kurtarıldı.

Büğdüz'den Askeriye köyüne dün domuz avına giden bir grup avcının beraberindeki av köpeklerinden biri, uçurumdan yuvarlandı. Havanın kararması ve bölgenin sarp kayalık yapısı nedeniyle grup, bir süre müdahalede bulunamadı. Gün aydınlanınca harekete geçen gruptakiler, köpeği bularak kurtarmak için harekete geçti. Halatla yaklaşık 25 metrelik uçurumdan inen avcılardan biri, mahsur kalan köpeğe ulaştı. Halata bağlanan köpek, yukarı çekilerek kurtarıldı. Köpeğin olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti