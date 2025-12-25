Avcılar, uçurumdan yuvarlanan köpeği kurtardı

BURDUR'da ava çıkan bir grubun beraberinde getirdiği köpek, uçurumdan yuvarlandı. 25 metrelik sarp kayalık bölgede mahsur kalan köpek, avcıların çalışmasıyla kurtarıldı.

Büğdüz'den Askeriye köyüne dün domuz avına giden bir grup avcının beraberindeki av köpeklerinden biri, uçurumdan yuvarlandı. Havanın kararması ve bölgenin sarp kayalık yapısı nedeniyle grup, bir süre müdahalede bulunamadı. Gün aydınlanınca harekete geçen gruptakiler, köpeği bularak kurtarmak için harekete geçti. Halatla yaklaşık 25 metrelik uçurumdan inen avcılardan biri, mahsur kalan köpeğe ulaştı. Halata bağlanan köpek, yukarı çekilerek kurtarıldı. Köpeğin olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,