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Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Burdur'un Bucak ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında MHP'li Kepez Belediye Meclis üyesi Hüseyin Motor'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında MHP'li Kepez Belediye Meclis üyesi Hüseyin Motor'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Motor'un kullandığı 07 BHH 923 plakalı otomobil, Isparta- Antalya kara yolu Kargı köyü yakınında, Mustafa Yenal yönetimindeki 38 H 2793 ve Recep Tag idaresindeki 07 D 9160 plakalı otomobillerle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 07 D 9160 plakalı araçtaki Ali Yılmaz'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Hüseyin Motor, Mehmet Yenal, Recep ve Fatma Tag, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Antalya Burdur Kepez MHP Güncel Haberler

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