Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Burdur'un Bucak ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında MHP'li Kepez Belediye Meclis üyesi Hüseyin Motor'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında MHP'li Kepez Belediye Meclis üyesi Hüseyin Motor'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Motor'un kullandığı 07 BHH 923 plakalı otomobil, Isparta- Antalya kara yolu Kargı köyü yakınında, Mustafa Yenal yönetimindeki 38 H 2793 ve Recep Tag idaresindeki 07 D 9160 plakalı otomobillerle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 07 D 9160 plakalı araçtaki Ali Yılmaz'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Hüseyin Motor, Mehmet Yenal, Recep ve Fatma Tag, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.