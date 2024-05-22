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Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında atık yemekleri öğretildi

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Burdur'da gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şef Esat Özata, mutfaktaki atıklardan yapılan yemekleri öğretti. Etkinlikte çocukların dans gösterileri ve yöresel halk oyunları da sergilendi. Şef Esat Özata ve üniversite öğrencileri, atık kabak kabuklarından 'hünkar beğendi' yemeği yaparak atıkların nasıl değerlendirilebileceğini anlattı.

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Şef Esat Özata, mutfaktaki atıklardan yapılan yemekleri öğretti.

Cumhuriyet Meydanı'nda Rus Sanat ve Kültür Derneği çocuklarının renkli dans gösterileriyle başlayan etkinlikte Çatağıl İlkokulu öğrencileri de yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Gösterilerin ardından, etkinliğe davet edilen Şef Esat Özata ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle 'Atık Yapmayalım Katık Yapalım' sloganıyla kabak kabuklarından 'hünkar beğendi' yemeği yaparak atıkların yemek olarak kullanabileceğini anlattı.

Özata, yaptığı yemeği katılımcılara ikram etti.

Kaynak: AA / Güncel

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