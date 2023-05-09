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Burdur'da Tüfekle Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

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Burdur merkez Yarıköy'de kum ocağında tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan Oğuzhan İşler (30) kurtarılamadı. Yanında av tüfeği bulunan İşler'in cenazesi otopsi için morga konuldu.

Burdur merkez Yarıköy'de kum ocağında tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan Oğuzhan İşler (30) kurtarılamadı.

Yarıköy'de oturan Oğuzhan İşler, Burdur merkez Yarıköy Soğanlı mevkisindeki ailesine ait kum ocağında dün akşam üzeri yakınları tarafından boynundan tüfekle vurulmuş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İşler yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yanında av tüfeği bulunan İşler'in cenazesi otopsi için morga konuldu. İşler'in cenazesinin Yarıköy'de toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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