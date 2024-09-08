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Burdur'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi bıçakla ve demir sopayla yaralandı

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Burdur'da trafikte çıkan bir kavgada bıçak ve demir sopaların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.

Burdur'da trafikte çıkan kavgada bıçakla ve demir sopayla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Armağan İlci Mahallesi'nde seyir halinde olan 07 AAD 95 plakalı otomobili kullanan Serkan C. (44) ile 15 AAN 16 plakalı otomobilin sürücüsü Berkant Ö. (24) arasında "hızlı ve tehlikeli araç kullanma" iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve demir sopaların da kullanıldığı kavgada Serkan C, oğulları Hasan Şahin C. (16) ve Metin C. (20) ile Berkant Ö. ve yanındaki Cansu A. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu A, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Berkant Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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