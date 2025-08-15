Burdur'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan diğer yolcular hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da panelvanla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Şerafeddin Y. (55) idaresindeki 15 HK 825 plakalı panelvan, Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlemevi mevkisinde Emine G. (38) yönetimindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Emine G. hayatını kaybetti, araçta bulunan Armağan G. (62), Rıza G. (62), Enes K. (6) ile panelvan sürücüsü ve araçtaki Saddam A. (24) yaralandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rıza G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Armağan G. de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Plajdan paylaştığı fotoğraflarla ayrılık iddialarına yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.