Burdur'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Burdur'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Gümüş, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve tedavi sırasında yaşamını yitirmiştir.
Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Mustafa Gümüş (48) tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Gümüş, dün Güzelleştirme Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken S.B. (33) idaresindeki 03 AIU 357 plakalı kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanmıştı.