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Burdur'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Burdur-Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında Enes Turşan yönetimindeki motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada Enes Turşan hayatını kaybederken, Nazlı T'nin tedavisi devam ediyor.

Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burdur- Isparta karayolundan Isparta istikametine seyir halindeki Enes Turşan (28) idaresindeki 55 ANV 47 plakalı motosiklet, refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Enes Turşan ve motosikletteki yolcu Nazlı T. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Enes Turşan yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Nazlı T'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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