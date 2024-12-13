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Burdur'da Trafik Kazası: Polis Memuru ve 5 Öğrenci Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: Polis Memuru ve 5 Öğrenci Yaralı
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Burdur'da bir özel halk otobüsünün arıza yapan bir kamyon ile polis aracına çarpması sonucu bir polis memuru ve beş öğrenci yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da özel halk otobüsünün, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarpması sonucu polis memuru ve 5 öğrenci yaralandı.

Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, arızalanınca Burdur-Antalya kara yolunda emniyet şeridine çekildi.

Yardım için gelen trafik polis ekibi, araçlarını kamyonun arkasına park etti.

Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memuru ile otobüsteki 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarma çalışması esnasında rampadan kayan kamyon, yaklaşık 30 metre gerideki park halindeki başka bir polis aracı ile 15 ABZ 888 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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