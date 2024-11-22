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Burdur'da Trafik Kazası: Biri Çocuk İki Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: Biri Çocuk İki Yaralı
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Burdur'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 yaşındaki bir çocuk ile 32 yaşındaki bir kadın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Mehmet A. (28) idaresinde 15 NB 357 plakalı otomobil ile Bayram Y. (75) idaresindeki 32 DB 314 plakalı hafif ticari araç sanayi kavşağında çarpıştı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Damla U. (32) ile 7 yaşındaki Deniz U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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