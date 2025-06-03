Burdur'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Burdur'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Burdur - Isparta kara yolunda, Kübra A'nın kullandığı otomobilin refüje çarpmasının ardından bir çekicinin dorsesine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da önce refüje sonra çekicinin dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kübra A'nın kullandığı 15 ADU 219 plakalı otomobil, Burdur - Isparta kara yolu NATO Kavşağı'nda refüjde bulunan bordür taşına arından Süleyman A.(60) idaresindeki 15 EA 820 plakalı çekicinin dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle yanan ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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