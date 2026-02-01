Haberler

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tüneli yakınlarında meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antalya- Isparta kara yolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 07 BNE 490 plakalı otomobil ile 34 FF 2118 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya- Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
