Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Burdur- Antalya kara yolunun Manastır kavşağında meydana gelen kazada Emre Mahmut D. (26) yönetimindeki 16 GV 867 plakalı hafif ticari araç ile Veli U. (25) yönetimindeki 15 NF 460 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki Kerim D. (25) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

