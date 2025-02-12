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Burdur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Burdur-Fethiye karayolu üzerinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Denizde Y. yönetimindeki araç, şarampole devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Deniz Y. (41) idaresindeki 68 KT 153 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye karayolu Hacılar köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Deniz Y. ve araçta bulunan Elif Y. (39) yaralandı.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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