Burdur'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur 'un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada Galip Dua (53) yönetimindeki 07 DEC 46 plakalı otomobil ile Yunus Kılınç (63) yönetimindeki 20 YS 088 plakalı hafif ticari araç Tefenni-Hasanpaşa Işıklar Mahallesi yolunda kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Çelikli (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücüler Galip Dua ve Yunus Kılınç ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan İbrahim Dua (78), Neriman Çelikli (35), Ziynet Kılınç (55), Mustafa Çelikli (10) ve Yunus Çelikli (4) yaralandı.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İbrahim Dua, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Neriman Çelikli, Galip Dua ve Yunus Kılınç Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.