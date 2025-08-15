Burdur'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Burdur'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Şerafeddin Y. (55) idaresindeki 15 HK 825 plakalı panelvan, Burdur- Fethiye kara yolu Kuş Gözlemevi mevkisinde Emine G. (38) yönetimindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Emine G. hayatını kaybetti, araçta bulunan Armağan G. (62), Rıza G. (62), Enes K. (6) ile panelvan sürücüsü ve araçtaki Saddam A. (24) yaralandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rıza G, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.