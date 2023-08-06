Burdur'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Altınyayla- Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. (26) idaresindeki 07 AVK 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan M.Y. (26) ve A.M.'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan diğer 3 kişi çevredeki hastanelere götürüldü. - BURDUR