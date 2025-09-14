Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, kırmızı ışık ihlali sonucu iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaza, Burdur merkez Namık Kemal Caddesi'ndeki kavşakta dün saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi. H.U. idaresindeki 15 FD 929 plakalı otomobil ile M.T K. idaresindeki 15 ADT 834 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen R.B. yönetimindeki 15 ADU 842 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpışan araçların sürücüleri ile 15 FD 929 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.U., A.İ.A. ve G.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen 94 yaşındaki Hacer Uslu yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması ve savrulması yer aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
