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Burdur'da Trafik Denetiminde 103 Bin Lira Ceza!

Burdur'da Trafik Denetiminde 103 Bin Lira Ceza!
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Burdur'da yapılan trafik uygulamasında, kural ihlali yapan sürücülere toplam 103 bin 432 lira ceza kesildi. Denetimlerde 152 araç kontrol edildi ve 7 araç trafikten men edildi.

Burdur'da yapılan trafik uygulamasında kural ihlali yapan sürücülere toplam 103 bin 432 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekiplerince Emek Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde standart dışı süspansiyon ve ışık donanımı, tehlike yaratacak ve çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçlar, motosiklet sürücülerinin korucuyu başlık kullanmaması ve diğer muhtelif kural ihlallerine yönelik yapılan şok uygulamada 152 araç denetlendi.

Denetlemelerde, 7 araç trafikten men edilerek toplamda 103 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel

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