Burdur'da Tırın Dorsesi Park Halindeki Otomobile Çarptı: Bir Çocuk Yaralandı
Burdur'da seyir halindeki bir tırın dorsesi ayrılarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da seyir halindeki tırın dorsesinin ayrılıp park halindeki otomobile çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.
Mustafa Ali P. (44) idaresindeki 15 AAR 111 plakalı tırın dorsesi Şirinevler Mahallesi Boyacıoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken ayrıldı.
Sürüklenen dorse yol kenarında park halindeki 15 ACP 075 plakalı otomobile çarparak durdu.
Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve hafif yaralanan Bilge T. (9) hastaneye götürüldü.