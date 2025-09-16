Haberler

Burdur'da Tırdan Düşen İnşaat Iskeleleri Trafiği Kapatı

Burdur'da bir tırın yüklü inşaat iskelelerinin bir kısmının yola düşmesi sonucu Burdur-Ankara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen ekipler iskeleleri kaldırarak trafiği normale döndürdü.

BURDUR'da seyir halindeki tırdan düşen demir inşaat iskeleleri Burdur- Ankara yolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekiplerin çalışması sonucu iskelelerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bucak'tan aldığı inşaat iskelelerini 43 AHO 288 plakalı tıra yükleyen Ali İ., Ankara'ya doğru yola çıktı. Burdur- Ankara yolunun Askeriye köyü yakınlarında tırda yüklü iskele demirlerinin bir kısmı yola düşerek, ulaşımı engelledi. Durumu fark eden şoför tırı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yola dökülen iskele demirleri Karayolları ekipleri tarafından yol dışına alındıktan sonra trafik normale döndü.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
