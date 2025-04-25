Burdur'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Mehmet S. (40) idaresindeki 81 ABN 466 plakalı tır, Burdur- Isparta Dostluk Yolu'nda, Mahmut O. (37) yönetimindeki 07 BJF 278 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut O. ve yolcular Vildan O. (37), Azime N.O. (2) ve Osman O. (12) yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.