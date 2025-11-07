Haberler

Burdur'da TIR ile otomobil çarpıştı: Akademisyen hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da meydana gelen kazada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde görevli akademisyen Serkan Doğan (35), TIR ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybetti. TIR'ın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BURDUR'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli akademisyen Serkan Doğan (35) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. MAKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Türk Dili Bölümü öğretim görevlisi Serkan Doğan, mesai bitimi kullandığı 07 NOJ 70 plakalı otomobille kent merkezine gittiği sırada Nagihan Ö. (30) yönetimindeki IF 72 SER Romanya plakalı yalıtım malzemesi yüklü TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan Doğan'ın otomobili refüje savruldu. TIR ise refüjü aşıp karşı şeride geçtikten yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serkan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Doğan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen mesai arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu

TIR sürücüsü Nagihan Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.