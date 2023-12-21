Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Ters Yönde İlerleyen Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Burdur merkezinde meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen bir motosiklet, yaya bir kişiye çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Burdur merkez Kışla Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen B.D. yönetimindeki 20 AET 762 plakalı motosiklet, yaya haldeki E.B.Ç.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.B.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü B.D.'ye 'muayenesiz motosiklet kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kışla Caddesi Motosiklet Burdur Yaralanma Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title