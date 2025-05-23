Burdur'da Telefon Dolandırıcılığına Kurtuluş

Burdur'da Telefon Dolandırıcılığına Kurtuluş
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Burdur'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan 62 yaşındaki A.T., banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Dolandırıcının, A.T.'yi banka hesabındaki bilgileri değiştirmeye zorlaması, bankacı tarafından fark edilerek polise bildirildi.

BURDUR'da telefon dolandırıcılarının yönlendirdiği A.T. (62), durumdan şüphelenen banka personelinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinden Burdur'a gelen A.T.'yi telefonla arayan ve 'polis' olduğunu söyleyen kişi, gizli bir operasyon yaptıklarını ve 2 kişiyi tutukladıklarını söyledi. A.T.'yi bulunduğu yerdeki banka şubesine yönlendiren telefondaki kişi, banka hesap numarasında kayıtlı telefon numarasını sildirmesini ve kendi verdikleri numarayı kaydettirmesini istedi. Banka şubesine girerek işlem yaptırmak isteyen A.T.'nin durumundan şüphelenen banka görevlisi, polise ihbarda bulundu. Bankaya gelen polisler, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlatıp, A.T.'nin işlem yapmamasını istedi. Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, dolandırılmaktan kurtulan A.T., "Telefonla aradılar, 2 kişiyi tutukladıklarını, kimseye bir şey söylemememi, gizli bir soruşturma yürüttüklerini belirterek, hesap bilgilerime verdikleri telefon numarasını kaydettirmemi istediler. Memur durumu fark edince amaçlarına ulaşamadılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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