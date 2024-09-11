Burdur'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere, 148 gram altın bilezik, 10 çeyrek altın, 50 bin lira para ile banka hesap numarasına 2 milyon lirayı gönderdikten sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 vatandaş polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı titiz çalışmalar sonucu, şüphelinin E.M olduğu ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüphenin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1280 dolar, 1000 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Burdur'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.