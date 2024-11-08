Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı
Burdur'da yapılan operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 66 senet ve çeşitli banka dokümanları ele geçirildi.
Burdur'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Takip sonucu belirlenen adreslere ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 66 senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.