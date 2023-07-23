Burdur'da Tarlada Çıkan Yangında 40 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü
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Burdur'da İnsuyu mevkisindeki bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'da bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
İnsuyu mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında 40 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel