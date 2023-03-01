Burdur'da tarım makineleri üretilen fabrikada yangın çıktı; 4 işçi dumandan etkilendi

BURDUR'da, Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarım aletleri üretilen fabrika, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 4 işçi ise dumandan etkilendi.

? Burdur Birinci OSB'de bulunan ve tarım aletleri üretimi yapılan fabrikada saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını haber alan işçiler de fabrikaya gelerek ekiplere destek oldu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı. 4 işçi dumandan etkilenirken, ilk müdahaleleri olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Bir işçi ise Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Fabrika içerisinde mal yüklemek için bekletilen TIR'lar da dışarı çıkarıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.