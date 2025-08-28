Burdur'da Tarım Aracı ve Otomobillerin Çarpışması: 1 Ölü

Burdur'da Tarım Aracı ve Otomobillerin Çarpışması: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da meydana gelen kazada bir tarım aracı, iki otomobille çarpıştı. Kazada tarım aracının sürücüsü R.A. hayatını kaybetti.

Burdur'da tarım aracı ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

R.A. yönetimindeki tarım aracı, Bülent Ecevit Bulvarı'nda A.B'nin idaresindeki 15 DJ 253 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki sürücü R.A'ya arkadan gelen S.B'nin kullandığı 06 DMV 897 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolu son 24 saatte kabusu yaşadı

Türk futbolu son 24 saatte kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.