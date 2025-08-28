Burdur'da Tarım Aracı ve Otomobillerin Çarpışması: 1 Ölü
Burdur'da meydana gelen kazada bir tarım aracı, iki otomobille çarpıştı. Kazada tarım aracının sürücüsü R.A. hayatını kaybetti.
Burdur'da tarım aracı ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
R.A. yönetimindeki tarım aracı, Bülent Ecevit Bulvarı'nda A.B'nin idaresindeki 15 DJ 253 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki sürücü R.A'ya arkadan gelen S.B'nin kullandığı 06 DMV 897 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.