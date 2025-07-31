Burdur'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Bin 310 Sikke Ele Geçirildi

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları mirasının korunmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.