Burdur'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Bin 310 Sikke Ele Geçirildi

Burdur'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Bin 310 Sikke Ele Geçirildi
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Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları mirasının korunmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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