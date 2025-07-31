Burdur'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Bin 310 Sikke Ele Geçirildi
Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları mirasının korunmasına yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.