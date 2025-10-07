Burdur'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Şüpheli Serbest
Burdur'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Burdur'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tefenni ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 dedektör, 2 jeneratör ve 30 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.