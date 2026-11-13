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Burdur'da TAMP kapsamında deprem tatbikatı 471 personelin katılımıyla yapıldı

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Burdur'da TAMP kapsamında 23 yerel afet çalışma grubunun katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Merkez Yeni Mahalle'de 5,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla yürütülen tatbikatta 471 personel ve 102 araç görev aldı; arama kurtarma ve tahliye süreçleri test edildi.

Burdur'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 23 yerel afet çalışma grubunun katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçek zamanlı masa başı ve saha uygulamalarıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Burdur Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım ve çevresindeki hasarlara yönelik müdahale çalışmaları yürütüldü. Deprem ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, arama kurtarma, UMKE, sağlık ve KBRN ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı. Yaralılar çıkarılarak UMKE ekiplerine teslim edildi ve ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

YANGIN VE TAHLİYE SÜREÇLERİ

Enkaz alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bu sırada enkaz altında kalan yakınlarını görmek isteyen vatandaşların bölgeye girmesi çevik kuvvet ekiplerince engellendi. Yaklaşık 2 saat süren tatbikat kapsamında enkazdan yaralı kurtarma, yangın söndürme, kimyasal sızıntıya müdahale, tahliye ve barınma süreçleri başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta afet sonrası destek çalışmaları da uygulandı.

Toplam 471 personel ve 102 aracın görev aldığı tatbikat kapsamında arama kurtarma, sağlık, yangınla mücadele, trafik ve güvenlik, tahliye ve barınma başta olmak üzere afet müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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