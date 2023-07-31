Burdur Doğa Koruma ve Milli Parkalar 6'ncı Bölge Müdürlüğü sahasında kurulu fotokapanların kaydettiği alageyik ve yavrusunun su içtiği görüntü, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 'Ormanda tatlı su molası' başlıklı paylaşılan görüntüde 'Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapanlarımıza yakalandı. Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen yaban hayatına destek programı kapsamında su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda kurulan su yalaklarıyla yaban hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanıyor' denildi.

Burdur'da su içen alageyik ve yavrusu fotokapan tarafından kaydedildi.

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parkalar 6'ncı Bölge Müdürlüğü sahasında kurulu fotokapanların kaydettiği alageyik ve yavrusunun su içtiği görüntü, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 'Ormanda tatlı su molası' başlıklı paylaşılan görüntüde "Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapanlarımıza yakalandı. Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen yaban hayatına destek programı kapsamında su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda kurulan su yalaklarıyla yaban hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanıyor" denildi. (DHA)