Burdur'da sokağa terk edilen bebeğin durumu kritik Güncel Haberler BURDUR'da battaniyeye sarılı sokağa terk edilen, yapılan kontrollerde hipotermi geçirdiği tespit edilen yeni doğan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. BURDUR'da battaniyeye sarılı sokağa terk edilen, yapılan kontrollerde hipotermi geçirdiği tespit edilen yeni doğan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Isparta'da yoğun bakıma alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, dün sabah evinin önüne çıktığında battaniyeye sarılı bir bebek olduğunu fark etti. Kız bebek, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hipotermi geçiren ve nefes almakta zorlanan bebek, entübe edilip, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 19 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında doğduğu tahmin edilen bebek, yoğun bakıma alındı. BEBEĞE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Dr. Araştırma Görevlisi Samira Orak, bebeğe antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek, "Bebeğimiz kuvözde antibiyotikle tedavi ediliyor ve sürekli gözlemliyoruz. Sağlığı ile ilgili net bilgi için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanla ilgili de bir süre vermek doğru olmaz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi. 'TAŞLA KESİLDİĞİ YÖNÜNDE BİR BULGUYA RASTLAMADIK' Dr. Samira Orak, bebeğin doğduktan sonra göbek kordonunun taşla kesildiği yönündeki iddiaya ilişkin de "Bu yönde bir bulguya rastlamadık. Hastayı buraya sevk eden ve ilk tedavisini yapan sağlık kuruluşundan da bu yönde bir bilgi, tarafımıza iletilmediği için bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz" diye konuştu. Hastane yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bilgi verildiğini, bebeğin sağlığına kavuşmasının ardından devlet güvencesi altına alınacağını kaydetti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Burdur Devlet Hastanesi Araştırma Isparta Güncel Haberler

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