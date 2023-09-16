Burdur'da şok uygulama: 15 araca 75 bin TL para cezası

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak ilçesinde yapılan şok uygulamada 1 aranan şahıs yakalandı, 11 araç trafikten men edildi ve 15 araca 75 bin 603 TL para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bucak ilçesinde yaptığı şok uygulamada 1 aranan şahıs yakalandı, 11 araç trafikten men edilerek 15 araca 75 bin 603 TL para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, risk teşkil eden unsurların engellenmesi, güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşlara hissettirmek ve suç işleme amacındakilerin caydırılması amacıyla dün akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında şok uygulama gerçekleştirildi. 10 ekip ve 73 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada kentin farklı bölgelerindeki umuma açık yerlerde vatandaşların ve araçların sorguları yapılarak Köpek Eğitim Merkezine ait köpeklerle arama çalışması gerçekleştirildi.

603 kişinin sorgulamasının yapıldığı uygulama esnasında tehdit suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise 180 aracın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 11 araç trafikten men edildi, 15 araca ise 75 bin 603 TL para cezası uygulandı.

Emniyetin yaptığı bu uygulamadan memnun olan vatandaşlar şehrin bu denetimler sayesinde daha huzurlu ve güvenli olacağını dile getirdiler. - BURDUR