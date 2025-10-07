Haberler

Burdur'da Simit Parçası Boğazına Kaçan Öğrenci Nöbetçi Öğretmenler Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da Yazıköy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi, teneffüste boğazına simit parçası kaçması sonucu nefes almakta zorluk çekti. Nöbetçi öğretmenler, Heimlich manevrası ile öğrenciye müdahale ederek onu kurtardı.

Teneffüste yaşanan olayda öğrencinin nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmeler Ahmet Çömek ve Ethem Özgen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki simit parçasını çıkardı.

Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
