Burdur'da Simit Parçası Boğazına Kaçan Öğrenci Nöbetçi Öğretmenler Tarafından Kurtarıldı
Burdur'da Yazıköy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi, teneffüste boğazına simit parçası kaçması sonucu nefes almakta zorluk çekti. Nöbetçi öğretmenler, Heimlich manevrası ile öğrenciye müdahale ederek onu kurtardı.
Burdur'da boğazına simit parçası kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir öğrenci, nöbetçi öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Yazıköy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisinin nefes borusuna simit parçası kaçtı.
Teneffüste yaşanan olayda öğrencinin nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmeler Ahmet Çömek ve Ethem Özgen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki simit parçasını çıkardı.
Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.