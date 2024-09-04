Burdur'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden esnafın oğlu da öldü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sokakta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren esnafın ardından oğlu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda babası Ramazan Tin'in (53) öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan Muharrem Tin (32) de kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dünkü olayda M.K. (42) iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin ile oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş etmişti. İlçede damlama sulama sistemleri satıcısı olduğu öğrenilen esnaf Ramazan Tin olay yerinde yaşamını yitirmiş, aynı saldırıda oğlu Muharrem Tin de ağır yaralanmıştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın zanlısı M.K, Tefenni ilçesinde polis ekiplerince yakalanmıştı.