Burdur'da Silahlı Saldırı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobil sürücüsü, hareket halindeyken başka bir sürücü tarafından silahla ağır yaralandı. Saldırgan jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde hareket halindeyken aracına çarpan otomobilin sürücüsünü silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

S.G. yönetimindeki 15 ADS 681 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Boğazköy mevkisinde C.Y. idaresindeki 34 NPD 130 plakalı araca çarptı.

Sürücülerden C.Y, 15 ADS 681 plakalı otomobile silahla ateş ederek S.G'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan C.Y. ise jandarmanın yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
