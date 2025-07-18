Burdur'da Silahlı Öldürme Davasında Yargılama Devam Ediyor

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hüseyin Mete'nin (35) öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan U. (43), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, maktulün babası Nihat Mete ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İddia makamı mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Müştekilerin avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak istediğini ancak olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği için cezada indirime gidilmemesini talep ettiklerini söyledi.

Sanık Ramazan U, "tasarlayarak öldürme" suçlamasını kabul etmediğini ifade ederek, "Hüseyin Mete'yi hiçbir zaman öldürmeyi planlamadım. Kendisine telefon ile dahi ulaşmaya çalışmadım." dedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek mütalaaya karşı yazılı savunmada bulunmak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki bir restoranda, Ramazan U. aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye 31 Ekim 2024'te tabancayla 6 el ateş edip kaçmıştı. Hüseyin Mete olay yerinde hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Sanık Ramazan U. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.