Burdur'da Silahlı Öldürme Davasında Sanığa 15 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren sanık 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Uçar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün babası Nihat Mete, annesi Sevilay Mete ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Maktulün avukatı ve ailesi, sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını ve sanığın en üst raddeden cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ramazan Uçar ise savunmasında, "Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, Ramazan Uçar'ı haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ruhsatsız silah bulundurmaktan da 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira ceza verildi.

Olay

Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki bir restoranda, Ramazan Uçar aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye 31 Ekim 2024'te tabancayla 6 el ateş edip kaçmıştı.

Hüseyin Mete olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Sanık Ramazan Uçar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.