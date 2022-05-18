Burdur'da silahlı kavgada ölen köy muhtarı toprağa verildi - Haberler

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Burdur'da silahlı kavgada ölen köy muhtarı toprağa verildi

AA - Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'da silahlı kavgada ölen köy muhtarı toprağa verildi

Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen köy muhtarı defnedildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen köy muhtarı defnedildi.

Bayramlar köyü muhtarı Bayram Arıkaya'nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçe hastanesine getirildi.

Burada defin için hazırlanan cenaze, jandarma eşliğinde köye götürüldü.

Evinde helallik alındıktan sonra bahçede kılınan namazın ardından Arıkaya'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde muhtarın yakınlarından bazı kadınlar sinir krizi geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de köyde sıkı güvenlik tedbiri aldı. Kavgada ölen ve yarın defnedileceği belirtilen Bekir Avcı'nın evinin önünde jandarma çevik kuvvet ekipleri bekletiliyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin olay yerini inceleme çalışmasına devam ettiği görüldü.

Arıkaya ve Avcı'nın köyde süt toplama işi yaptıkları, bundan dolayı aralarında husumet olduğu, olay günü Avcı'nın muhtarın yanına geldiği ve ikilinin köy konağının arkasında bulunan bahçeye gittikleri öğrenildi.

Köyde dün akşam saatlerinde aralarında tartışma çıkan Avcı (69) ile muhtar Arıkaya (46) birbirlerine tabancayla ateş etmiş, Avcı olay yerinde, Arıkaya ise kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirmişlerdi.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Jandarma, Tefenni, Cenaze, Burdur, Güncel, Haberler

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