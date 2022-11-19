Burdur'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR'da para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ve emlak satışı yapan O.Ç. (36) ile iş yerine gelen Ş.A. (49) ve Şeyhmus Bakış (33) arasında, iddiaya göre para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç., tabancayla Ş.A. ve Şeyhmus Bakış'a ateş etti. Ş.A. ve Şeyhmus Bakış vücutlarına isabet eden mermilerle yere yığılırken, O.Ç. ise kaçtı. Ş.A. kendi iş yerini telefon ile arayıp, çalışanlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Ş.A. ve Şeyhmus Bakış, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Bakış, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.Polis, O.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.