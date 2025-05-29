Burdur'da Silahlı Cinayet Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Burdur'da Silahlı Cinayet Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti
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Burdur'da bir restoranda Hüseyin Mete'yi silahla öldüren sanık Ramazan U.'nun yargılanmasına başlandı. Sanık, olayın ardından polise teslim olduğunu iddia etti.

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hüseyin Mete'nin (35) öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ramazan U. (43), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, maktul Hüseyin Mete'nin annesi Sevilay, babası Nihat ve kız kardeşi Nilgün Mete ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Ramazan U, mahkemedeki savunmasında, kendisine ait ruhsatlı tabancasının Hüseyin Mete tarafından çalındığını, para vererek silahını geri aldığını ileri sürdü.

Maktulün, kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia eden Ramazan U, silahla ateş ettikten sonra tabancayı ağacın altına gömüp olay yerine dönerek polise teslim olduğunu anlattı.

Maktulün babası Nihat Mete ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini öne sürerek "En üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki bir restoranda, Ramazan U. aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye tabancayla 6 el ateş edip kaçmıştı. Hüseyin Mete olay yerinde hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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