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Burdur'da Sigara İzmariti Yangını Kontrol Altına Alındı

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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde ekin tarlasına atılan sigara izmaritinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde ekin tarlasına atılan sigara izmaritinden çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Çeltikçi ilçesi ile Kuzköy arasında kalan arazide meydana geldi. Ekin tarlasına atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturmasıyla bir anda alevler yükseldi. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların traktörleriyle müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çeltikçi Burdur Güncel Haberler

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