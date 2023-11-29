Burdur'da Şiddet Mağduru Kadın Hakim Karşısına Çıktı

Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde eşini av tüfeğiyle öldüren ve hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe I. (27), müşteki ve sanık yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Sanık Ayşe I, evlenmeden önce eşinin kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple onunla evlenmek zorunda kaldığını anlattı.

Evlendikten sonra da sürekli şiddet gördüğünü, eşinin farklı tarihlerde sopayla kolunu kırdığını, bacağından bıçakladığını, kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğinden boşanamadığını ifade eden sanık, "On yıl boyunca şiddet eylemleri sürdü. Çocuklarımız oldu, bu çocukları da kabullenmedi. Evlilik sürecimde de rıza göstermediğim halde benimle zorla ilişkiye giriyordu. 2016'da uzaklaştırma kararı aldırdım, bunun üzerine beni ormanlık alana götürdü ve orada da darbetti." diye konuştu.

Eşinin, kız kardeşine de tecavüz ettiğini öne süren Ayşe I, şöyle devam etti:

"Olay günü elinde içki şişesiyle eve geldi, 3 aylık hasta oğlumu 'hastaneye götürelim' dedim elinin tersiyle yüzüme vurdu, çocuğumu sarstı. 'Çocuğu sustur, sen susturmazsan ben sustururum, sizi öldürürüm.' diye tehdit içerikli sözler söylüyordu. Silah yatak odasında ayağının ucunda duruyordu, yanında da sopa vardı. Silahı alıp odadan çıkarmak isterken beni gördü 'Nereye gidiyorsun?' dedi, eline sopayı aldı. Sonra silah ateş aldı, gerisini hatırlamıyorum. Öldürmek kastıyla hareket etmedim, pişmanım."

Sanığın avukatı da müvekkilinin "Örselenmiş kadın sendromu"nda olduğunu, mahkeme heyetinin dikkate almasını talep etti.

Öldürülen İsmail I'nın (32) avukatı da şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti tanık beyanlarını dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık avukatı Ahmet Onaran, duruşmanın ardından gazetecilere, müvekkilinin 10 yılın üzerinde sistematik bir şiddete maruz kaldığını belirterek Türk yargısına ve mahkemeye güvendiklerini söyledi.

Ailesinin de müvekkilinin yanında olduğunu aktaran Onaran, "Keşke bu olay olmasaydı, biz karşı tarafa da başsağlığı diliyoruz ancak Ayşe de 10 yıl boyunca ceza kanunumuzda karşılığı olan duruşmada anlattığı şiddetleri yaşamasaydı. İnşallah bu yargılamanın sonunda hepimizin içine sinecek bir kararı alacağımıza inanıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Sanığın babası Süleyman Demir de kızının mecbur kalmasa bu eylemi yapmayacağını dile getirerek adalete güvendiklerini kaydetti.

Merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs'ta müstakil evde yaşayan Ayşe I, eşini av tüfeğiyle öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç çocuk annesi kadın tutuklanmıştı.